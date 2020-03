Meme Elza (74) en pepe Julien (75) steunen Annelies (23) bij carrièreswitch: “Het onderwijs lag me niet, maar wellness is mijn ding” Koen Moreau

10u19 18 Erpe-Mere De 23-jarige uit Lede afkomstige Annelies Godyns gooit zich tegenwoordig volop op alles wat met ‘wellness’ te maken heeft. Ze startte niet alleen in bijberoep haar eigen schoonheidssalon, maar dingt ook mee naar de ambassadeurstitel van Miss Wellness Beauty 2020.

“Nochtans volgde ik een opleiding lager onderwijs, maar al tijdens de stages merkte ik dat het toch mijn ding niet was”, vertelt ze. Vooral de talrijke avondlijke voorbereidingen lagen moeilijk. “Als uit de hand gelopen hobby heb ik intussen al drie jaar mijn eigen schoonheidssalon ‘Godess Beauty & Nails’ op de oude speelzolder bij mijn oma en opa in de Lange Ommegangstraat tussen het oud en nieuw kerkhof in Erpe. De combinatie daarvan met het onderwijs leek me onmogelijk.”

Daarom zocht en vond Annelies met succes een andere job. “Ik ben aan de slag als werkloosheidsconsulente voor het ABVV en daarmee combineren lukt wonderwel.” Zelf in die mate dat Annelies alweer voor een extraatje gaat. “Momenteel doe ik mee aan de verkiezing voor Miss Wellness Beauty en in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden gaat dat om heel wat meer dan een Miss-verkiezing. Bedoeling is een echte ambassadeur te kiezen voor de ‘wellness’-sector. Laat dat nu net mijn ding zijn”, lacht ze.

Met de steun van haar meme en pepe heeft Annelies dus alweer een extra doel voor ogen. “Stilzitten is helemaal niets voor haar, maar we vinden het vooral leuk dat ze hier haar klanten ontvangt”, vertelt meme Elza. Toen Annelies bekendmaakte mee te dingen voor Miss Wellness trokken haar grootouders wel even de wenkbrauwen op. “Maar het is typisch Annelies om alles mee te pakken dat ze kan krijgen. Dat heeft ze van geen vreemden”, knipoogt Elza.

Wie Annelies wil steunen voor de verkiezing op zondag 26 april kan haar volgen via de Facebookpagina ‘Finaliste Miss Wellness Beauty 2020 Annelies Godyns’