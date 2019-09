Mega-paddenstoel van 50 centimeter in weide: "Wellicht te danken aan paardenmest” Koen Moreau

24 september 2019

17u42 0 Erpe-Mere In de weide van zijn paarden in de buurt van de Beekkantstraat in Mere vond Wout Dhondt een mega-paddenstoel.

“Eigen kweek. Al heb ik er toegeven niet erg veel moeite voor moeten doen”, lacht Dhondt, zaakvoerder van Bouwdrogerverhuur en producent van Wout’s Gin. Een vouwmeter toont een indrukwekkende omtrek van bijna 50 centimeter. “Wellicht te danken aan de paardenmest.”

In augustus 2017 werd in de Landsheerstraat in Bambrugge een gelijkaardig kaliber met de omtrek van een flinke voetbal gevonden. Net als toen gaat het om een reuzenbovist, de grootste bolvormige stuifzwam in onze graslanden die vooral op niet bemeste voedselrijk grond heel groot wordt. De groei gaat door tot wanneer ze bovenaan breken. Dan vliegen sporen van de paddenstoel weg waardoor er verderop nieuwe paddenstoelen kunnen ontstaan.