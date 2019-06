Meer inspraak voor lokale ondernemers: gemeente start Raad voor lokale economie KOEN MOREAU

01 juni 2019

13u37 0 Erpe-Mere Nadat de belangen van handelaars in Erpe-Mere jarenlang behartigd en besproken werden door middenstandsorganisatie Unizo richt de gemeente nu een Raad voor Lokale Economie op.

“Op die manier willen we een antwoord bieden aan de toenemende vraag is over het leefbaar houden van onze regio wat betreft aanbod, werkgelegenheid en open ruimte”, motiveert schepen Gerda Van Steenberge (N-VA). In eerste instantie werd aan de intercommunale Solva belast met de opmaak van een detailshandelsplan om rekening houdend met mobiliteit een visie uit te werken. “Om de inspraak van de betrokken te bevorderen richten we aansluitend ook een Raad voor Lokale Economie op waarin alle betrokkenen actief kunnen participeren.” De vraag van Reinout Janssens (STERK!) naar een ambtenaar van lokale economie krijgt eveneens een voorlopig positief antwoord. “Ik ben er mee bezig”, aldus Van Steenberge.