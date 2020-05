Meer dan duizend FFP2-mondmaskers voor 135 zelfstandig verpleegkundigen Koen Moreau

02 mei 2020

18u59 0 Erpe-Mere De kring voor zelfstandig verpleegkundigen regio Aalst-Ninove-Geraardsbergen deelde aan haar leden net 1.350 extra veilige FFP2 mondmaskers uit.

Een noodzakelijk iets in deze coronatijd want de zelfstandig verpleegkundigen hebben het bijzonder moeilijk. “Zelf geraken we niet altijd aan passend betaalbaar materiaal om onze patiënten veilig te verzorgen”, vertelt Hilde Van Styvendael uit Aaigem.

De 29 chirurgische maskertjes die de FOD Volksgezondheid begin april per verpleegkundige verdeelde en de 50 extra maskers die door heel wat steden en gemeenten werden toegevoegd, waren welkom. “Maar met onze kring konden we nu ook voor al onze 135 leden FFP2 mondmaskers aankopen en die zijn toch nog veiliger.”

Daardoor mochten de verpleegkundigen op vrijdag 1 mei in het GAC Steenberg in Erpe-Mere tien FFP2 maskers per persoon ophalen. Een overrompeling werd dat niet. “Heel wat collega’s hadden afgesproken om voor elkaar mee te nemen waardoor alles heel soepel, vlot en veilig verliep.”