Meer dan 60 jaar na laatste brouwsel is Tor-Ale terug: “Perfecte aanvulling naast onze Aaigems Blond en bruin biertjes” Koen Moreau

05 augustus 2020

07u31 0 Aaigem De kleinschalige brouwerij van Paul De Vuyst uit Aaigem heeft er met ‘Tor-Ale’ een biertje bij. Eentje met een vette knipoog naar de voormalige brouwer Torrekens.

Brouwerij Torrekens mag dan al meer dan 60 jaar verdwenen zijn in Aaigem, maar toch blijft Paul De Vuyst het gedachtegoed in ere houden. Met een kleine verbruikszaal, een indrukwekkende verzameling en een mini-museum - waarvoor hij overigens nog steeds materiaal van biertjes en brouwerijen uit de buurt zoekt - is de man stilaan een autoriteit qua lokaal bierverleden.

De stap naar zelf brouwen was bijgevolg klein. Na een eerste succesvolle verkenning met Aaigems Blond eind 2016 en opvolger Aaigems Bruin in april 2019 komt daar nu de ‘Tor-Ale’ bij. Een naam die quasi identiek is aan de ‘Special Tor Ale’ van de brouwerij die in het rijtje paste van Palm, Vieux Temps, Opal en Ginder Ale. “De Engelse bieren waren in de jaren ’60 hip, maar zijn nu wat aan het verdwijnen in Vlaanderen”, meent Paul.

Een exacte kopie van de orginele Special Tor-Ale maken is onmogelijk doordat de recepten verloren zijn en ingrediënten zoals mout en hop te fel veranderd zijn. Brouwer Paul De Vuyst

Met de ‘Tor-Ale’ keert hij – met instemming van de laatste twee nakomelingen - dus terug naar het verleden. Weliswaar niet met het originele recept. “Die recepten zijn verloren en ingrediënten zoals mout en hop zijn door de jaren zoveel verandert namaken quasi onmogelijk is. Ik maakte dan ook een eigen Ale-biertje.”

Daarop prijkt wel het quasi originele embleem van Torrekens. Koning Gambrinus gezeten op een vat bier. De ‘T’ op diens borst werd wel vervangen door de ‘A’ van Aaigem en de kleine letters op het vat vermelden niet langer ‘Pils-Ale’ maar wel ‘Tor-Ale’. Het nieuwe biertje is eerstdaags te koop in de verkooppunten van Aaigems Blond en Aaigems Bruin. In het najaar komen ook nog twee kerstbieren op de markt.

Meer info: www.brouwerijaaigem.be