Marijke (60) wil luisterend oor bieden aan wie dat nodig heeft: "Veel mensen hebben nood aan een babbel"

15 januari 2020

18u02 0 Erpe-Mere Een luisterend oor. Dat is wat Marijke Eeckhout (60) uit Erpe te bieden heeft. “Veel mensen zijn eenzaam, hebben nood aan een babbel en hebben het gevoel alleen te staan. Ondanks mijn eigen bagage wil ik op mijn manier mensen op het juiste moment een duwtje in de rug geven.”

Omdat veel mensen het gevoel hebben alleen te staan met hun problemen of de stap niet willen/durven zetten naar professionele hulpverleners wil Marijke Eeckhout, accountmanager bij Proximus, in aanloop naar haar pensioen zelf een opstapje creëren door naar de verhalen van de mensen te luisteren.

“Geregeld hoor ik dat ik goed kan luisteren en daardoor het beslissend duwtje geef om vol aarzeling professionele hulpverlening in te schakelen. Ik weet uit persoonlijke ervaring hoe belangrijk dat duwtje is”, vertelt ze. Toch is Marijke zelf allesbehalve een hulpverlener.

Geen psycholoog

“Ik ben geen psycholoog en heb niet de bedoeling mensen te helpen of adviezen te geven. Alleen weet ik uit ervaring dat beluisterd worden vaak helpt om voor jezelf uit te maken hoe je best verder gaat. Net dat klankbord wil ik leveren”, vertelt ze.

Zelf had Marijke geen eenvoudige jeugd. “Ik heb lange tijd enorm in de knoop gezeten met mijn eigen emoties en ben hoog sensitief. Na de nodige coaching voel ik me zelf sterk genoeg om met mijn verleden om te gaan en mensen op het juiste moment een duwtje in de rug te geven.”

Hijgende pastoor

Dat verleden bevat onder andere meer enkele passages als zesjarige bij de pastoor van haar geboortedorp Letterhoutem in de jaren 1960 waar ze met een “kinderhand gevuld met snoep en chocolade een wriemelende hand onder haar rokje voelde glijden” en “in haar blootje op de divan van de pastoor bang werd van zijn gehijg en zweetparels.”

De confrontatie ging ze nooit aan, maar uiteindelijk kon ze de zaken een plaats geven. Vandaag trekt ze vaak de natuur in. “Het helpt om tot jezelf te komen en om goede gesprekken te hebben.” Haar aanbod om als vrijwilliger en helemaal gratis een luisterend oor te bieden geldt voor iedereen. “Man, vrouw, jong, oud. Maakt niet uit.”

Neutraal terrein

“Veel mensen zijn vandaag eenzaam en hebben nood aan een babbel. Op neutraal terrein wil ik op mijn manier proberen terug doen wat mensen voor mij deden. Ik heb zelf geen idee wat dat zal geven, maar kan uit eigen ervaring doorverwijzen naar instanties die eventueel professioneel kunnen helpen en stilletjes droom ik dat meer mensen mijn initiatief volgen waardoor wie daar nood toe heeft makkelijk bij een luisterend oor terecht kan.”

Op die manier wil Marijke een tastbare vorm van diensten zoals teleonthaal of de zelfmoordlijn worden. “Net omdat ik die diensten zelf onpersoonlijk vind.” Om de drempel zo laag mogelijk te houden, kan wie nood heeft aan een babbel Marijke contacteren via haar persoonlijke Facebookpagina ‘Marijke Eeckhout’ of het Twitteraccount @MarijkeEeckhou2. Haar eigen ervaringen schrijft ze van haar af op http://blozekriekje.simplesite.com.

