Marc Van Impe (59) al 40 jaar aan de slag als zelfstandig herenkapper Koen Moreau

13 december 2019

17u23 0

Alle klanten van kapper Marc Van Impe uit de Nijverheidsstraat in Mere ontvingen de voorbije maanden een speciale balpen. Een geschenkje voor zijn 40ste verjaardag als kapper in Mere.

In al die jaren gaf hij duizenden mannen en jongens de juiste snit. Steeds met veel plezier. “Mocht ik opnieuw beginnen, ik zou identiek hetzelfde doen ”, vertelt hij. Veertig jaar aan de slag is nochtans niet niks. “Eigenlijk ben ik 45 jaar bezig. Ik werkte eerst vier jaar op leercontract, bleef nog een jaartje in die zaak en startte op 8 december 1979 als zelfstandig kapper hier in Mere.”

Dat was eerst op de hoek van het Scheidingsstraatje met de Nijverheidsstraat. “En na die eerste zes jaar kochten we dit huis en hier ben ik nog steeds te vinden.” Dat Marc gevonden wordt, is duidelijk. Als inwijkeling uit het verre Aaigem kon hij al snel de Meerse harten veroveren waardoor hij op een trouw cliënteel kan rekenen. “En ik ben al mijn klanten dan ook dankbaar voor de vele mooie jaren.”

Een afscheid is de veertigste verjaardag niet. “Ik ben 59 jaar en moet nog 2,5 jaar werken om op pensioen te mogen gaan, maar daar ben ik eerlijk gezegd nog totaal niet mee bezig.” Toch is Van Impe blij dat hij al voldoende jaren op de teller heeft. “De opkomst van de barbershop’s met bijzonder lage prijzen doet veel kappers pijn. Ik vrees dat het fenomeen na de steden ook naar kleinere gemeenten zal oprukken en ben blij dat ik bijna aan het einde van mijn carrière ben”, besluit hij.