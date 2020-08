Marc bouwde in de Glazentorenweg in Mere een huis dat zijn tijd ver vooruit was: “De vrienden van mijn zoon noemden onze woning steeds ‘de UFO’”

Mere

In onze zomerreeks over markante huizen vertellen de eigenaars het verhaal achter hun gevel. Vandaag kijken we vlak voor de bocht aan het einde van de doodlopende Glazentorenweg in Mere binnen in het huis van ingenieur Marc De Geyter (52). Die bouwde halfweg de jaren negentig een unieke eigentijdse woning met een straffe persoonlijkheid. “In het begin had men het over de witloofschuur of het ruimteschip, maar de vrienden van mijn zoon Yarno noemden het hier consequent de UFO”, lacht Marc.