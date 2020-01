Man op de vlucht na inbraak in Landsheerstraat Koen Moreau

11 januari 2020

19u42 30 Erpe-Mere In de Landsheerstraat vlakbij de Sint-Annazaal in Bambrugge werd zaterdagavond iets na 19 uur ingebroken.

Het inbraakalarm van de woning trad in werking en een buurvrouw die poolshoogte kwam nemen, zag een man over de afsluiting naast de Sint-Annazaal klauteren. “Hij had iets in zijn handen. Ik vermoed een computer”, vertelt die.

De vrouw riep naar de man dat ze hem gezien had waarna die het op een lopen zette in de richting van de Tweekerkenstraat. “Hij sprong in een stationswagen die naast de kledingcontainer tegenover de zaal geparkeerd stond en reed weg richting kerk.”

Via het noodnummer ‘101' werd de politie verwittigd. Twee ploegen kwamen ter plaatse, maar de dader kon niet achterhaald worden.