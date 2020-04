Man onder invloed ramt verlichtingspaal en probeert te vluchten (in doodlopende straat) Koen Moreau

12 april 2020

02u40 0 Erpe-Mere Bewoners van de Glazentorenweg van Mere werden zaterdag kort voor de middag opgeschrikt door gierende banden en een klop.

Een chauffeur reed om onduidelijke reden aan hoge snelheid de straat in, miste de bocht achteraan de straat, knalde tegen een verlichtingspaal, probeerde nog verder te vluchten en keerde vervolgens in achteruit terug naar de plek van de aanrijding waar al snel meerdere buren en verschillende politieploegen opdaagden.

“Gelukkig speelden er net geen kinderen op straat, want anders had dit veel slechter kunnen aflopen”, aldus een buur. Het rijbewijs van de chauffeur, die na een nachtshift bij vrienden op bezoek wou komen, werd ingehouden. Of ook een boete werd uitgeschreven omwille van de niet-essentiële verplaatsing tijdens de corona-maatregelen is niet duidelijk.