Mailbox boekhoudkantoor Vijverman gehacked: klanten ontvangen betalingsadvies van 29.009,60 euro Koen Moreau Rutger Lievens

16 april 2020

17u29 5 Erpe-Mere Enkele tientallen contacten van boekhoudkantoor Vijverman uit Erpe ontvingen donderdagnamiddag een verdachte email.

“Vanuit de mailbox van Melissa werden al haar contacten aangeschreven met een ‘Payment Advice’ voor een bedrag van 29.009,60 euro en een knop om een rapport te bekijken, voor de rest werd de gewone handtekening van ons kantoor gebruikt. Echt verontrustend”, vertelt zaakvoerder Marnix Vijverman.

Achter die knop stak een link naar het niet traceerbare adres https://stonly.com/mod/embed/jPzVENa2zq/. Zo een link kan je zien wanneer je met je muis over een link of knop beweegt. “Klanten die ter goeder trouw op deze link klikten werd gevraagd in te loggen en persoonlijke gegevens te delen. Op dat moment gingen bij hun de alarmbellen af en werden we verwittigd.”

De IT-verantwoordelijke van de firma scande de betrokken computer op ongewenste software. “Op onze computer werd echter niets aangetroffen. Daarom hebben we extra beveiliging aangebracht op onze mailboxen.” Het boekhoudkantoor verontschuldigt zich voor de overlast.