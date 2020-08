Maatregelen om motorclubs aan banden te leggen: “Momenteel geen problemen, maar willen stok achter de deur voor wat op til is” Koen Moreau

26 augustus 2020

08u46 17 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere vreest de komst van extra motorclubs en voert daartoe strenge regels in. “Nieuwe clubs zijn niet welkom, maar aan de bestaande clubs raken we niet. Wel krijgen die extra voorwaarden opgelegd.”

Na enkele recente incidenten met motorclubs in buurgemeente Haaltert legt Erpe-Mere voortaan de motorclubs aan banden. “Er beweegt heel wat in het landschap van motorclubs en op advies van onze korpschef nemen we maatregelen om problemen waarvan we vrezen dat ze anders weldra onze gemeente zou aandoen te vermijden”, vertelt burgemeester Hugo De Waele (CD&V).

De man benadrukt dat er met de bestaande club geen of quasi geen problemen zijn. “We willen vooral de komst van extra clubs verhinderen.” De bestaande clubs krijgen wel strengere voorwaarden opgelegd. Zo moet voor elk clubhuis binnen de dertig dagen een exploitatievergunning worden aangevraagd bij de burgemeester en moet elke club een integrale ledenlijst voorleggen.

“Een totaal verbod zoals in sommige Limburgse gemeenten voeren we niet in en zolang er geen overlast is hebben we geen probleem met clubleden die achter een Hera hek een pint drinken. Het reglement is vooral preventief omdat – zonder in detail te treden – duidelijk is dat er heel wat beweegt en op til is.”