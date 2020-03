Ma(s)kers against corona ook actief in Fablab Erpe-Mere en Aalst Koen Moreau

23 maart 2020

07u43 0 Erpe-Mere In onder meer Erpe-Mere, Aalst, Lennik en Oostende worden momenteel 1.500 gelaatsschermen uit PET-materiaal gefabriceerd om gezondheidsmedewerkers extra te beschermen.

Met een vijftal lasercutters wordt vandaag al gewerkt om de eerste ziekenhuizen en gezondheidsmedewerkers te bevoorraden. “Op tal van plaatsen in Vlaanderen, België en Europa staan lasercutters en 3D-printers die vandaag kunnen inspelen om dringende noden te lenigen. Met de beweging ‘Makers against corona’ willen wij ons steentje bijdragen en het initiatief van Stijn de Mil van Fablab Factory uit Aalst ondersteunen”, vertelt Henk Vanden Herrewegen van Fablab Erpe-Mere.

Naast het gereedschap om de schilden te snijden, is ook heel wat extra materiaal nodig. “We gingen – dankzij De Bisschop uit Aalst en PGB Fasteners uit Melle - met succes op zoek naar 10.000 bouten, vleugelmoeren en ringen M4x8mm, maar zullen op termijn nog meer materiaal nodig hebben”, vertelt initiatiefnemer De Mil. Ook extra plastic voor de schermen is nog nodig.

Wie zelf materiaal heeft en bereid is een ‘Maker Against Corona’ te worden of wie wil steunen met materieel of financieel mag dat steeds laten weten. “De kost om een masker te maken bedraagt ongeveer 6 euro. Daarnaast staan we ook open voor vragen van gezondheidsmedewerkers om hun op de best mogelijke manier te helpen.”

Meer over het initiatief via de Facebookpagina ‘Makers Against Corona’. “En we lanceerden net ook de Engelstalige website https://makersagainstcorona.org waarop we ook plannetjes zullen publiceren zodat op nog meer plaatsen actief kan meegewerkt worden.”