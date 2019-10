Loslopende pony verstoort treinverkeer tussen Gent en Brussel Koen Moreau

01 oktober 2019

17u53 0 Erpe-Mere Een uitgebroken pony veroorzaakte maandagavond in Erpe-Mere hinder op de rechtstreekse spoorlijn Brussel-Gent.

Machinisten merkten het dier iets voor 17.30 uur op in de buurt van de Merestraat, maar uiteindelijk vond en ving de politie het dier op het spoorwegviaduct over de Oudenaardsesteenweg. Het is niet duidelijk of de NMBS de opgelopen vertragingen zal verhalen op de eigenaar.