Loskadestraat week afgesloten voor verkeer door werken Koen Moreau

07 juni 2020

10u05 6 Erpe-Mere De Loskadestraat aan de treinhalte Erpe-Mere is van maandag 8 tot en met maandag 15 juni afgesloten voor het verkeer.

Oorzaak zijn uitbreidingswerken aan het elektriciteitsnet. Het verkeer moet omrijden langs de verkeerslichten aan het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg met Bosstraat. Omrijden langs Erpe is niet aangeraden aangezien momenteel ook de Bergstraat in Mere afgesloten is wegens de vernieuwing van de waterleiding.