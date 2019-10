Loos brandalarm op Ottergemdorp Koen Moreau

25 oktober 2019

17u00 0 Erpe-Mere Brandweerwagens uit Aalst, Lede en Wichelen haastten zich vrijdagnamiddag naar Ottergemdorp na een telefoontje over een brandgeur in huis.

“We hebben de woning grondig geïnspecteerd, maar konden geen brandhaard of oorzaak vinden. Mogelijk er wat rook van buitenaf binnengeraakt, maar er was in elk geval geen enkel gevaar”, vertelt kapitein Erik Trogh van brandweerpost Wichelen.