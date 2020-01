Loos brandalarm in Gentsestraat en langs Oudenaardsesteenweg Koen Moreau

19 januari 2020

15u08 0 Erpe-Mere Omwille van een vermoedelijke woningbrand in Burst en een vermoedelijke schoorsteenbrand in Erpe werd zaterdag tweemaal geen enkele risico genomen door de brandweer.

Een eerste keer verschenen zaterdagnamiddag iets voor 16 uur brandweerwagens uit Aalst, Lede, Sint-Lievens-Houtem en Herzele in de Gentsestraat in Burst. Zaterdagnacht arriveerden de pompiers na een melding van passanten wegens een begrijpbare melding van laaghangende rook iets voor 1 uur op de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van de Kraaineststraat in Erpe. In beide gevallen bleek er gelukkig niks aan de hand.