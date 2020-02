Loopster (43) aangevallen door drie agressieve honden: “Gelukkig was mijn dochter van 12 niet bij mij” Koen Moreau

05 februari 2020

19u07 0 Erpe-Mere In de Windmolenstraat vlakbij de Smoorbeek op de overgang van Bambrugge met Vlekkem, deelgemeenten van Erpe-Mere, is zondagnamiddag een 43-jarige loopster gewond geraakt. De vrouw werd aangevallen door drie Mechelse Schepers.

Dat de hond niet altijd mens beste vriend is, mocht een loopster uit Erpe-Mere zondag op een jammerlijke manier ondervinden. De vrouw liep na het afleggen van enkele rondjes op de Finse piste op het gemeentelijk domein Steenberg rond 16.30 uur via de Windmolenstraat richting Vlekkem toen ze plots aangevallen werd door drie grote Mechelse Schepers.

Niet aan de leiband

“Ik liep zoals steeds links van de weg toen ik ter hoogte van de eerste bocht net voor de beek rechts een man met drie honden - geen enkele aan de leiband - op zijn oprit zag staan”, vertelt ze. Toen de dieren haar opmerkten, stormden ze op haar af. “In een reflex ben ik blijven stilstaan, zette ik me schrap en ben ik beginnen roepen. Voor ik het wist hingen twee honden in mijn benen en een derde in mijn arm.”

Voor ik het wist hingen twee honden in mijn benen en een derde in mijn arm.

In eerste instantie leek de eigenaar niet te reageren. “Na wat een eeuwigheid leek te duren, kwam de man tot bij mij. Hij trok de twee honden van mijn benen. De derde loste past toen ik mijn arm wegtrok.” Dat wegtrekken was niet zonder gevolgen. “Mijn rechterarm, waarmee ik me probeerde afweren werd opengescheurd.” Terwijl de eigenaar zijn drie dieren onder controle probeerde te houden, raapte de jogster haar gsm op en zette ze het op een lopen.

Een geluk dat mijn dochtertje van 12 uitzonderlijk niet mee liep.

“In de Egemstraat heb ik totaal van de kaart mijn man gebeld. Hij pikte me even later op en voerde me daar de spoedafdeling. Daar werd mijn arm gehecht.” Drie dagen na het voorval is de loopster nog steeds van de kaart. “Ik passeer daar al jaren tot drie keer per week. Vaak heb ik me bedreigd gevoeld door die honden waarvan er meestal wel eentje op een tuintafel stond, maar ik ging er van uit dat de dieren steeds achter hun omheining bleven. Ik prijs mezelf in elk geval gelukkig dat mijn dochtertje van 12 me zondag uitzonderlijk niet vergezelde.”

Maatregelen

Het incident van zondag jongstleden zou niet het eerste zijn met de bewuste honden. De politie neemt de zaak dan ook zeer ernstig. De eigenaar werd inmiddels verhoord en er wordt bekeken of maatregelen voor de dieren noodzakelijk zijn. Meer dan waarschijnlijk wordt ook de Inspectiedienst Dierenwelzijn ingeschakeld. “Ik kan alleen maar hopen dat men maatregelen neemt zodat dit niet meer kan gebeuren”, besluit de jogster.