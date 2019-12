Logo nieuw cultuurhuis EMotia vroegtijdig uitgelekt Koen Moreau

30 december 2019

18u06 2 Erpe-Mere Dat het nieuwe cultuurhuis van Erpe-Mere als naam EMotia - uitgesproken met de ‘ts’ van emotie - kreeg, is al een tijdje geweten. Nu is ook duidelijk welk bijpassend logo de gemeente daarvoor koos.

In een vierkant blok wordt de naam op drie lijnen uitgesmeerd. De eerste lijn toont EM, een verwijzing naar Erpe-Mere. Op de tweede lijn komt een punt en ‘oti’. Afsluiten gebeurt met een piramidevorm met daarin een punt wat zich laat lezen als een ‘A’.

“De keuze voor dit logo met krachtige jukbeenderen sluit aan op de karakteristieke trapezegrond-plattegrond van het gebouw. EM wordt subtiel met een punt afgesneden van ‘otia’. Zo wordt de klemtoon gelegd op de woordspeling met Erpe-Mere. Het punt keert terug als speels element dat het geheel verbindt en voor dynamiek zorgt”, luidt het in de motivatie voor het gekozen logo.

Het logo zal standaard in het zwart worden afgedrukt, maar er is ook een donderblauwe versie met clementine-kleurige bollen. Dat alles moet de verbeelding en interesse prikkelen voor het aanbod dat gemeente en verenigingen vanaf maart 2020 voorzien. Startweekend is overigens vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart. Alle inwoners zijn dan welkom voor een rondleiding.