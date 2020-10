Lieselotte (28) verhuist bloemenzaak Lots van Wetteren naar Erpe: “Normaal focussen we op trouwfeesten en evenementen, maar een winkel is nu superbelangrijk” Koen Moreau

02 oktober 2020

14u55 0 Erpe-Mere/Wetteren De voorbije vijf jaar was Lieselotte Jonnaert (28) uit Schellebelle te vinden in haar bloemenzaak ‘Lots’ in de Florimond Leirensstraat in het centrum van Wetteren. Morgen, zaterdag 6 oktober, opent ze haar zaak tien kilometer verderop tegenover doe-het-zelfzaak Heco langs de Gentsesteenweg in Erpe-Mere.

Corona trok dit jaar een stevige streep door de rekening van bloemenspeciaalzaak Lots. Zaakvoerster Lieselotte, leerkracht van opleiding, specialiseerde zich de voorbije jaren in trouwfeesten en evenementen. “Dat doen we in alle hoeken en kanten van Oost- en West-Vlaanderen”, vertelt ze.

Tot het coronavirus kwam en alles bijna stilviel. Na twee jaar te werken in bijberoep en drie jaar in hoofdberoep was het tijd om de ietwat kleine winkel in het centrum van Wetteren in te ruilen voor iets groter. “Net op tijd, want vandaag is de winkel bijna het enige wat nog over is.” De werken aan het gebouw en de parking werden vrijdagnamiddag nog voltooid waardoor Lieselotte haar klanten nu in haar eigen gebouw kan ontvangen.

Carpool

En dat is strategisch gelegen. “Niet alleen raak ik hier via de E40 snel overal in Oost- en West-Vlaanderen, in het pand naast de deur werkt mijn partner Tim D’Haese als kapper.” Voortaan kan er dus gecarpoold worden. Beiden jonge ondernemers doen wel lange uren. “Bij Tim is er een wachtlijst van een maand en zelf mik ik samen met medewerkers Anke Wouters en Veronique Uytterhoeven steevast op het aanbieden van niet hedendaagse hippe superfleurige planten en droogbloemen.”

Originele en mooie bloemen kopen kan vanaf zaterdag 6 oktober langs de Gentsesteenweg in Erpe tegenover Heco en naast Taverne Den Boskouter. De zaak is open van woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18.30 uur. Zaterdag van 9 tot 18 uur en zondag van 10 tot 12.30 uur. Maandag en dinsdag gesloten.