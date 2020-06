Exclusief voor abonnees Lenny (26) wandelde in mei 1.050 kilometer: “Eigen streek moet niet onder doen voor verre bestemmingen” Koen Moreau

05 juni 2020

16u11 10 Bambrugge Weinig doorwinterde lopers halen het aantal kilometers dat wandelaar Lenny Bassleer (26) uit Bambrugge dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks haalt. “In een gemiddelde maand stap ik 750 kilometer. Ideaal om een te worden met de natuur en terug op jezelf te komen”, vertelt de man. Het leverde hem net nog de titel van Europees kampioen ultrawandelen voor de -30-jarigen op.

Nu we allemaal in ons kot moeten blijven, is wandelen voor veel mensen zowat de enige uitlaatklep. Op zijn dagelijkse wandelingen komt Lenny Bassleer tegenwoordig dan ook heel wat meer volk tegen. “Het is fijn om te zien dat meer mensen nu de schoonheid dichtbij ontdekken. We moeten echt niet ver gaan om prachtige plaatsen te zien”, aldus de sportieve jongeman.

