Lena (66) op zoek naar Vlaamse arts die haar leven redde tijdens vakantie in Saint-Malo in Frankrijk Koen Moreau en Rutger Lievens

28 oktober 2019

19u12 0 Erpe-Mere De familie van de 66-jarige gehandicapte Lena Beeckman uit Burst (Erpe-Mere) is op zoek naar de persoon, vermoedelijk een arts uit de regio Knokke, die hun moeder en tante redde nadat ze tijdens een uitstap in Bretagne getroffen werd door een levensbedreigende scheur in een hoofdslagader vlakbij haar hart. “Zonder die man had onze moeder en tante het niet overleefd en zowel wij als zij willen die man daarvoor bedanken.”

Een uitstapje met Samana/Ziekenzorg liep bijna fataal af voor de deels gehandicapte Lena Beeckman uit Burst, deelgemeente van Erpe-Mere bij Aalst. De 66-jarige vrouw werd op dinsdag 17 september tijdens een uitstap in de buurt van het Franse Rennes onwel op een parking bij het verlaten van de bus. “Ondanks de goede zorgen was er heel wat paniek, maar toen verscheen plots letterlijk een redder in nood”, vertelt Sandy Osselaer.

Die man, vermoedelijk een arts uit de regio Knokke, schatte correct in dat er heel wat meer aan de hand was dan een appelflauwte. “Wat hij ter plaatse precies deed, weten we nog steeds niet. Tante herinnert zich niks meer, maar we zijn er vast van overtuigd dat het haar geluk was dat ze de toeval daar kreeg met hem in de buurt en niet bij haar thuis.”

Levensbedreigend

De vrouw werd meteen met een ziekenwagen naar het universitair ziekenhuis van Rennes gebracht en daar bleek dat ze een levensbedreigende ruptuur had in een aorta vlakbij haar hart. “Ze onderging er in spoed een openhartoperatie en lag nog lange tijd in coma.” De dochters en andere familieleden maakten geregeld de rit van negen uur om de vrouw een hart onder de riem te steken.

“Begin oktober was ze voldoende stabiel om naar het universitair ziekenhuis in Gent te worden gebracht en sinds kort revalideert ze in het ‘KEI’ in Oostduinkerke. “Het gaat intussen uitstekend met haar en dat heeft ze helemaal te danken aan de voor ons en haar nog steeds onbekende redder.”

Om die man te bedanken lanceert de familie nu een oproep in de hoop de reddende engel te vinden. “Wij, en niet in het minst Lena zelf, kijken er naar uit om deze heldhaftige man te vinden, te ontmoeten en oprecht te bedanken”, besluit Sandy. Ben jij de arts of redder die Lena bijstond op dinsdag 17 september in het Franse Saint-Malo? Laat het ons en de familie weten via redactie@hln.be.