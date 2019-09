Lek in Zandstraat zet honderdtal huizen zonder water KOEN MOREAU

03 september 2019

17u36 0 Erpe-Mere Technici van watermaatschappij Farys waren dinsdag bijna de volledige dag in de weer met een waterlek in de Zandstraat in Erondegem.

Dat lek werd omstreeks 5 uur ’s ochtends opgemerkt. De brandweer kwam ter plaatse, maar voor het herstel was het wachten op technici van Farys. De klus bleek moeilijker dan gedacht, want het voorziene uur van herstel werd in de loop van de dag opgeschoven van 11 naar 15 uur. Door het lek en de herstelwerken zaten heel wat huizen in de Hoogstraat en Sint-Hubertusweg zonder leidingwater.