Leerlingen Retailmanagement openen Chic'O Bello: juwelen en accessoires te koop in winkel voor schoolpoort Koen Moreau

19 oktober 2019

08u23 4 Erpe-Mere Voor oorringen, kettingen, sjaals, juwelen en andere leuke accessoires kan je de komende maanden ook in de Schoolstraat in Mere terecht.

De leerlingen van het zevende jaar Retailmanagement van de Sint-Jozefschool doen in een echte winkel voor de school ervaring op. “De perfecte leerschool om het bedrijfsleven te ervaren en kennis te maken met alles wat er bij komt kijken”, vertelt Stephanie Boelaert. De leerlingen organiseren zelf aankopen, boekhouding, reclame en alles wat verder noodzakelijk is.

Chic’O Bello is vanaf zaterdag 19 oktober geopend. “Met uitzondering van dinsdag en zondag zijn we alle dagen open van 10 tot 17 uur. Enkel op zaterdag sluiten we al om 16 uur.”