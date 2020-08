Leerlingchauffeur tweemaal 's nachts achter stuur betrapt door politie: “De tweede keer wou hij niet onmiddellijk stoppen” Koen Moreau

31 augustus 2020

13u54 0 Erpe-Mere Een chauffeur die de voorwaarden voor zijn voorlopig rijbewijs niet naleefde werd het voorbije weekend tot tweemaal toe in Erpe-Mere uit verkeer geplukt.

Met een voorlopig rijbewijs is het verboden op vrijdagen, zaterdagen en zondagen te rijden tussen 22 uur en 6 uur. Een jongeman die dat een eerste keer te horen kreeg van de politie trok zich daar niks van aan. “Uiteindelijk hebben we hem nog een tweede keer geverbaliseerd. De tweede keer vroeg iets meer aandringen aangezien hij niet onmiddellijk wou stoppen, maar we hebben hem toch volgens de regels van de kunst uit het verkeer kunnen halen”, aldus de politie. Het behalen van het definitief rijbewijs zal na deze kunstjes zonder twijfel een pak moeilijker zijn geworden.