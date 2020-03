Leerkracht middelbare afdeling Sint-Jozefschool Erpe-Mere test positief op coronavirus: “School blijft open en iedereen wordt verwacht” Koen Moreau

07 maart 2020

12u14 0 Erpe-Mere De directie van de middelbare afdeling van de Sint-Jozefschool van Mere laat weten dat een leerkracht positief testte op het coronavirus. “We volgen de richtlijnen van de overheid waardoor onze school open blijft.”

Na eerdere positieve testen in Vlierzele en Oosterzele is er nu ook een besmetting gesignaleerd in Erpe-Mere. Een leerkracht van de middelbare afdeling van de Sint-Jozefschool testte positief. De kans op verdere besmettingen is reëel aangezien de betrokken leerkracht vorige week nog drie dagen les gaf alvorens ziekteverschijnselen te vertonen.

“Er is een link met Italië, maar niet met onze skireis. De betrokken leerkracht ging tijdens de krokusvakantie privé op reis naar de getroffen regio en raakte daar besmet.” De normale procedure werd daarop geactiveerd. “Momenteel werd de leerkracht en diens gezin in quarantaine geplaatst. Op school blijven we voorlopig strikt de maatregelen opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid volgen. Dat betekent dat de school gewoon open blijft en dat iedereen verwacht wordt.”

Wie griepachtige symptomen vertoont, wordt verzocht contact op te nemen met de huisarts. Belangrijk om weten is dat jonge mensen die besmet raken, vrij snel en zonder meer herstellen.

Meer info over het virus en de maatregelen in ons dossier corona.