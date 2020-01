Leegstaande klerenwinkel ‘De Regenboog’ wordt sociale kruidenier Koen Moreau

14 januari 2020

18u23 9 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere haalde een mooie subsidie van 80.000 euro binnen voor de opstart van een sociale kruidenier.

In dergelijke winkel kunnen mensen die het minder breed hebben tegen een verminderd tarief groenten en fruit aankopen. Dergelijk aanbod bestaat momenteel al dankzij armoedevereniging Welzijnsschakel Ommekeer, maar de gemeente wil voor een structurele aanpak zorgen.

Bedoeling is om de winkel te combineren met een Kringloopwinkel. Als locatie wordt gekeken naar het centrum van Mere. Meer dan waarschijnlijk komt de sociale kruidenier met Kringloopwinkel in de leegstaande gebouwen van gewezen kledingzaak De Regenboog in de Nieuwstraat in Mere. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar een startdatum is voorlopig nog niet gekend.