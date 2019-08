Ladingverlies van kiezelsteentjes KOEN MOREAU

19 augustus 2019

14u21 0 Erpe-Mere Automobilisten waren maandagochtend getuige van een kiezelspoor tussen Vlierzele en Erondegem

Het spoor strekte zich uit via de Keerstraat, langs café Dievenput en over de witte brug. Wellicht was een vrachtwagen of aanhangwagen te hoog geladen. De steentjes werden in elk geval snel opgeruimd waardoor er geen gevaar was voor valpartijen of steenslag.