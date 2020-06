La Lorraine wil uitbreiden op plek Corelio Printing: tweede diepvriestoren en vier nieuwe productielijnen Koen Moreau

02 juni 2020

18u37 1 Erpe-Mere De industriële bakkerij Vanelor, een dochter van La Lorraine, wil in het industriepark van Erpe-Mere een tweede diepvriestoren en een nieuwe productiehal bouwen. De diepvriestoren wordt half zo hoog als de huidige toren en de productiehal moet plaats bieden aan vier nieuwe productielijnen.

Bedoeling is al deze zaken te realiseren op de site van gewezen drukkerij Het Volk, tegenover het containerpark in de Keerstraat, dat na verschillende overnames als Corelio Printing eind 2019 failliet ging. Daarvoor wil men alle daar aanwezige gebouwen en verharding slopen. In de plaats moeten drie aaneensluitende gebouwen komen.

Ten eerste een productiehal van 184 op 71 meter met een hoogte van 14 meter voor de productie van Kaiserbroodjes, baguettes en koffiekoeken. Ten tweede een driedelige stockageruimte voor grondstoffen met een oppervlakte van 26.429 vierkante meter en een hoogte van 15,20 meter en ten derde een technisch gebouw van 27 op 28 meter met een hoogte van 16 meter voor onder meer verwarming en koeling. Tot slot zouden er nog acht silo’s met een hoogte van 21,70 meter geplaatst worden.

Ter vergelijking, de mastodont diepvriestoren die in 2016 als een totale verrassing voor velen opdook in de skyline van Erpe-Mere heeft een hoogte van ongeveer 40 meter. Door de ingreep krijgt de firma ook een in- en uitrit langs de Keerstraat. De parking van Corelio Printing wordt uitgebreid van 47 naar 87 plaatsen voor personenwagens. Onder de gebouwen komt een strategische bluswatervoorraad van 360 m³ of 3,6 miljoen liter water voor de brandweerdiensten.

Om dit alles te realiseren werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Het openbaar onderzoek daarvoor loopt momenteel waardoor tot vrijdag 5 juni opmerking en bezwaren kunnen worden ingediend.