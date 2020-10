Kunstschilder Paul De Ryck (66) exposeert 50 jaar na eerste tentoonstelling: “Dankzij mijn vrouw kon ik van mijn hobby mijn werk maken” Koen Moreau

03 oktober 2020

14u41 0 Aaigem Wortel geschoten langs Landries en pal naast natuurgebied Den Dotter in Aaigem zette Paul De Ryck zijn leven lang tussen de 200 en 300 prachtige lyrisch abstracte figuratieve en fantastieke taferelen met heel wat vrouwelijk naakt op doek. “Eigenlijk ben ik heel introvert, maar in mijn schilderijen kan ik alles kwijt. Het was altijd de ideale therapie om mijn geest in balans te houden”, vertelt de man die sinds kort van zijn pensioen geniet.

“Alhoewel. Eigenlijk heb ik het geluk gehad heel mijn leven op pensioen te zijn geweest. Ik kon altijd doen wat ik graag deed en doe dat nu nog altijd”, nuanceert hij meteen. Een levenspad dat niet meteen werd uitgetekend door zijn vader Marcel. “Het beeldende heb ik wellicht van hem, want hij was fotograaf in Kerksken. Ik bracht mijn jeugd in de donkere kamer door, maar zijn passie voor foto’s deelde ik - in tegenstelling tot mijn broer - niet.”

Toen Paul als jonge snaak duidelijk maakte dat hij naar de kunstacademie wou, volgde niet meteen applaus. “Er was bij mij thuis vrij veel weerstand. Vader zag me liever een echte job doen zoals in de verkoop.” Desondanks trok De Ryck op zijn 15 jaar naar de academie in Aalst. Na vier jaar maakte hij de overstap naar de academie van Gent. “Ik kwam buiten als graveerkunstenaar en maakte tien jaar etsen.” Economisch geen best plan. “Dat vroeg heel veel werk en leverde heel weinig op. Toen ik dat besefte ben ik (meer) beginnen schilderen.”

Eigenlijk heb ik het geluk gehad al mijn hele leven op pensioen te zijn. Paul De Ryck

“Tekenen was altijd mijn leven. Reeds als kleine jongen tekende ik mijn schoolschriften helemaal vol en er was weinig anders dat me interesseerde.” Het bleek het geheim van het succes van de man. “Ik heb altijd geschilderd waar ik me goed bij voelde en beleef vandaag nog evenveel plezier aan het schilderen als toen. Al die jaren was het een manier om me uit te drukken en mijn geest in balans te houden, want van nature ben ik vrij introvert.”

In 1982 maakte Paul van zijn hobby zijn hoofdberoep. Een keuze die hij zich nooit beklaagde. “Ik heb 18 jaar samengewerkt met de Zwitserse galerij Hauterive waardoor ik heel wat werken in binnen- en buitenland verkocht.” Allemaal zonder noemenswaardige promotie. “Als ik terugkijk had dat best wel beter gekund, maar ik zag het vooral als een noodzakelijk kwaad.”

De overstap naar een voltijds kunstenaarsbestaan in 1982 was overigens geen eenvoudige stap. “Als je zo een stap waagt, heb je nood aan stabiliteit en zekerheid. Mijn vrouw werkte als verpleegster en kon daar voor zorgen. Dat was nodig als je gebouwd hebt en twee zonen en een dochter wil laten studeren. Ik ben haar daar heel dankbaar voor en besef dat ik veel geluk had dat ik heel mijn leven mocht doen wat ik graag doe.”

Mijn vrouw zorgde voor de stabiliteit en zekerheid die ik nodig had. Paul De Ryck

Financieel is het leven als kunstschilder geen sinecure. “Tussen tentoonstellingen door verdien je niks, maar maak je enkel nieuwe werken. Voor het overbruggen van die periodes was het inkomen van mijn vrouw belangrijk en ik heb ook altijd het geluk gehad dat ik net genoeg verkocht om verder te kunnen werken. Dat is niet iedereen gegeven.” Meevallers waren wel een nieuwjaarskaart voor de Vlaamse Raad in Brussel in 1992. “Die werd op 20.000 exemplaren verspreid waardoor het nog steeds het ‘bekendste’ beeld van mij is.”

Aan stoppen denkt Paul ondanks zijn pensioen nog lang niet. “Ik denk dat ze mijn penseel uit mijn handen zullen moeten slaan”, lacht hij. Toch brengt de pensionering ook rust. “Er viel wel ballast van me af in de zin dat ik nu niet meer moet schilderen waardoor het nog vrijblijvender is.” De Ryck is overigens niet alleen schilder. De man ontwerpt ook juwelen en giet bronzen beelden. Werken die hij 50 jaar na zijn allereerste expositie nogmaals toont in Galerij Pi Kwadraat in de Dorpsstraat in Erpe. Die tentoonstelling is tot 25 oktober elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur gratis te bezoeken.

Meer info en een documentaire over de kunstenaar op www.paulderyck.be.