Kort nadat buren politie verwittigen, knalt bestuurder tegen werfcontainer in Stationsstraat Koen Moreau

27 oktober 2019

08u16 0 Erpe-Mere De bestuurder van een BMW X5 is zaterdagavond iets voor 23 uur aan het station van Burst in volle vaart tegen een op straat achtergelaten werfcontainer gereden.

De klap was ongemeen hard. De airbags van de BMW gingen open en de volgeladen container die tegenover fietsenzaak Jean stond, werd meer dan tien meter vooruit geduwd. De bestuurder bleef ongedeerd. “Ik heb om 21 uur de politie gebeld omdat er geeneens verlichting op de container hing”, vertelt een buurman.

Een politieploeg kwam ter plaatse en na die tussenkomst werden, nog voor het ongeval, knipperlichten op de container aangebracht. Verkeersborden of een parkeerverbod aan de overzijde van de straat waar net het beurtelings parkeren actief was, ontbraken. De vraag is dan ook of de gemeente een vergunning afleverde voor het plaatsen van de container en als dat zo was of de voorwaarden correct werden nageleefd.

De zwaar beschadigde BMW werd weggetakeld en de firma van die de container plaatste, werd opgetrommeld om de werfcontainer eveneens weg te halen. “In deze straat wordt veel te snel gereden en staan geregeld heel gevaarlijke en slecht zichtbare obstakels. Het was een kwestie van tijd voor dit zou gebeuren. Gelukkig reed de bestuurder met een stevige wagen”, vult een andere buur aan.