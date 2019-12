Kop-staartbotsing bij aanschuiven voor kruispunt De Fijnen Koen Moreau

11 december 2019

20u49 0 Erpe-Mere Op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge gebeurde woensdagavond omstreeks 19 uur een aanrijding ter hoogte van de schoenmaker.

Een automobiliste reed er met haar wagen achteraan in op een bestelwagen die voor de verkeerslichten in de richting van Burst stond aan te schuiven. Niemand raakte gewond. Doordat er olie op de weg lekte sloot de politie tijdelijk de rijstrook richting Zottegem af. Met behulp van signalisatiekegels werd het verkeer richting Aalst over het fietspad geleid waardoor verkeer in beide richtingen mogelijk bleef. Desondanks was het al aanschuiven vanaf het domein Steenberg.