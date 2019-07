Kop-staart aanrijding op E40 zorgt voor file richting kust vanaf Aalst KOEN MOREAU

19 juli 2019

09u20 0 Erpe-Mere Een ongeval veroorzaakte vrijdagochtend flink wat fileleed op de E40 richting Aalst.

Iets voor 9 uur gebeurde tussen de af- en oprit van Erpe-Mere richting Gent een kop-staart aanrijding waardoor de linkse en middelste rijstrook versperd werden. Niemand raakte gewond, maar door het ongeval kwam olie op de weg terecht. De brandweer was even in de weer om die smurrie op te ruimen. Daardoor moesten automobilisten al vanaf Aalst aanschuiven en verloren ze een hal uur op hun traject.