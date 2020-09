Koen Tackaert kan met nieuwkomer RC Bambrugge geschiedenis schrijven in nationale: “Zo snel mogelijk drie ploegen achter ons houden” Erik Vandeweyer

21 september 2020

13u53 0 Erpe-Mere Woensdag begint derdenationaler Racing Bambrugge aan de nieuwe voetbalcompetitie met een thuiswedstrijd tegen Anzegem. Voor het eerst mag de club aantreden in het nationale voetbal. De voorbereiding verliep vlot en het bekerverhaal kleurde opnieuw mooi. Zondag kwam daar wel plots door het ondoordachte optreden van één persoon in de bekermatch tegen Saint-Ghislain een zwart randje rond .

Racing Bambrugge verdient de negatieve publiciteit niet die is ontstaan na de match tegen Saint-Ghislain. Net voor het nemen van de laatste strafschop zou één supporter een racistische uitspraak gedaan hebben aan het adres van bezoeker Quansah. Die ging door het lint, waarop scheidsrechter Van De Velde eerst de beide partijen naar de kleedkamer stuurde en later de match definitief vroegtijdig beëindigde.

De disciplinaire commissie van de Voetbalbond zal zich nu voort moeten beraden over het vervolg van het verhaal. Een negatief verdict zou jammer zijn, omdat spelers, bestuursleden en supporters meer dan twee uur lang voor een fijne voetbalnamiddag hadden gezorgd. De Bond kan beslissen om de match opnieuw te laten spelen of om een forfaitnederlaag uit te spreken.

Weinig ervaring in nationale

Gelukkig kan er ook over voetbal gepraat worden. Kapitein Koen Tackaert (34) beseft dat het vanaf nu bittere ernst wordt. “Met Saint-Ghislain kregen we voor het eerst een tegenstander van ons niveau voorgeschoteld. Meteen werd duidelijk dat dit een ploeg van een ander kaliber was. Aanvallend hadden ze veel meer impulsen en zelf hadden we het veel moeilijker om kansen af te dwingen. Toch speelden we een goede match. Het was ook positief dat we net voor de start van de competitie eens konden ervaren wat het niveau van nationaal voetbal is.”

Bij Bambrugge lopen niet zo gek veel voetballers rond die al veel ervaring hebben in nationale. Tackaert is een van de uitzonderingen. “Mijn debuut bij Lebeke-Aalst werd gevolgd door een mooie periode in Opwijk. Nadien volgden nog campagnes bij Zele, Berlare en Lede. Nu mag ik voor het eerst met Bambrugge in nationale aantreden. Ik besef dat vergelijken moeilijk wordt. Bij Opwijk bijvoorbeeld kwam ik in een erg sterke ploeg terecht, die elk seizoen meestreed met de top vijf. Iedereen had er al de nodige ervaring opgedaan. Dat is nu anders. Toch denk ik dat we voldoende spelers in huis hebben, die het nieuwe niveau aankunnen. Het behoud is de eerste ambitie. We moeten zo snel mogelijk drie teams achter ons houden en een rustige plaats in de middenmoot opzoeken. Als dat lukt, mogen we van een geslaagd seizoen spreken. We kunnen inderdaad geschiedenis schrijven.”

Teambuilding

Volgens Tackaert moeten de spelers elkaar nog beter leren kennen. “Corona had ook voor ons gevolgen. Hoewel we een degelijke voorbereiding hadden, vind ik het jammer dat we in deze tijden niet op stage konden gaan. Waar leer je elkaar het best kennen? Op café toch! (lacht) Die stage was wel voorzien. Normaal mogen we die zelf in elkaar steken en dat is plezant. Binnenkort plannen we wel eens een quiz als alternatief. Met een sterk groepsgevoel kunnen we ver komen op het einde van de rit.”