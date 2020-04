Klucht gaat verder: na sluiting, heropening en hersluiting... opnieuw groen licht voor bloemenautomaat Koen Moreau

06 april 2020

18u05 0 Erpe-Mere Het lijkt er op dat men in Erpe-Mere met steeds wisselen coronarichtlijnen een alternatief aan het maken is voor de televisieseries Thuis en Familie. Beide soaps verdwijnen eind deze maand van antenne bij gebrek aan opgenomen afleveringen, maar de soap van de kippen- en bloemenverkopers wordt stilaan de perfecte vervanger.

Nadat uitbaters in een dikke week tijd tweemaal tot sluiting verplicht werden, kregen ze intussen al evenveel keren te horen kregen dat ze toch mochten openen.

Voor wie de eerste afleveringen van de soap miste, vatten we ze graag nog eens samen:

Op donderdag 27 maart laat de lokale politiezone van Erpe-Mere/Lede weten dat de verkoop van bloemen via een automaat of kraam niet toegelaten zijn omdat de verkoop in ‘winkels’ en opening daarvan enkel toegelaten zijn voor voedingswaren.

Na heel wat heen en weer geloop door de betrokken handelaars liet de politie op woensdag 1 april weten dat de regels fout werden geïnterpreteerd en dat heropenen mag. “We zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is”, reageerden de verkopers toen.

Helaas. Op zaterdag 4 april staat opnieuw politie voor de deur met een nieuw bevel tot sluiting. Een motivatie wordt niet gegeven en niemand blijkt bereikbaar om uitleg te geven.

Tot maandagnamiddag 6 april. Na nieuwe contacten met FOD Volksgezondheid en politie mag de bloemenautomaat op Meredorp opnieuw open. Voorwaarde is wel dat gebruikers geen niet-essentiële verplaatsingen maken om bloemen te komen kopen. Stoppen bij passage voor woon-werkverkeer alsook tijdens een wandeling of fietstocht zijn wel toegelaten op voorwaarde dat de social distancing steeds gerespecteerd wordt.

Of die nieuwe aanpassing eveneens geldt voor de andere verkopers en of de beslissing eindelijk definitief is, blijft bang afwachten.

Benieuwd of de politie even streng zal optreden bij de niet-essentiële verplaatsingen naar de containerparken die vanaf dinsdag 7 april opnieuw de deuren mogen openen.