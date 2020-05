Keuze voor Ibis-hotel Aalst als schakelcentrum volgens Erpe-Mere “5x duurder dan beter alternatief en gevolg van gelobby” Koen Moreau Rutger Lievens

02 mei 2020

12u26 4 Erpe-Mere De keuze om het schakelcentrum voor de opvang van coronapatiënten onder te brengen in het Aalsterse Ibis-hotel was allesbehalve logisch en eerder een gevolg van gelobby. Dat zegt burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere. Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) reageert dat “die bewering werkelijk nergens op slaat.”

Tijdens de jongste gemeenteraad in Erpe-Mere reageerde burgemeester Hugo de Waele (CD&V) enthousiast op de vraag van gemeenteraadslid Guy Van Londersele van Vlaams Belang over de keuze voor het Aalsterse Ibis-hotel. Van Londersele vroeg of en waarom het grotendeels leegstaande en recent gerenoveerde hersteloord Crombeenerf in deelgemeente Burst ondanks een gelijkaardige capaciteit niet overwogen werd.

Het Crombeenerf beschikt over uitgeruste ziekenhuiskamers en zou slechts 10 euro per dag gekost hebben. Vandaag betalen we 50 euro per dag. Burgemeester van Erpe-Mere Hugo De Waele (CD&V)

Iets dat volgens burgemeester De Waele wel degelijk gebeurde. “Ik ben blij dat u die vraag stelt. Het hersteloord Crombeen in Burst was beter uitgerust, goedkoper en een veel logischere keuze geweest. Helaas verkoos de gouverneur - meer dan waarschijnlijk onder invloed van gelobby van mijn Aalsterse collega - de oplossing van het Ibis-hotel”, antwoordde die. De Waele wees er verder nog op dat het Crombeenerf over uitgeruste ziekenhuiskamers beschikt alsook een beter alternatief was. “En het gebruik zou ons slechts 10 euro per dag gekost hebben. Een groot verschil met de 50 euro per dag die we nu via het ‘Schakelzorgcentrum Regio Aalst & Dender-Zuid’ samen met Aalst, Denderleeuw, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninove moeten betalen.”

Sfeerschepping

Beweringen die bijzonder slecht vallen bij de buren van Aalst. “De sfeerschepping over vermeend ‘Aalsters gelobby’ is belachelijk en volstrekt onjuist. Ik wil er op wijzen dat we, na het indienen van een objectief en transparant dossier, groen licht kregen van de gouverneur en de hogere overheid. Als collega De Waele een beter alternatief had, waarom heeft hij zijn dossier dan zelf niet uitgewerkt en ingediend? Bovendien zijn we nu een paar weken verder, maar veel daadkracht is er van anderen nog niet uitgegaan”, kaatst burgemeester Christoph D’Haese vanuit Aalst de bal meteen terug.

De sfeerschepping over vermeend ‘Aalsters gelobby’ is belachelijk en volstrekt onjuist. Collega De Waele diende zelf overigens geeneens een dossier in. Burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA)

Dat er geen dossier ingediend werd over het Crombeenerf is merkwaardig. Tijdens dezelfde gemeenteraad in Erpe-Mere beweerde schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) letterlijk “dat het dossier voor het Crombeenerf in de schuif ligt en nog steeds bruikbaar is indien er zich een nieuwe zwaardere uitbraak zou voordoen.” In welke schuif dat dossier precies ligt, werd door de man niet duidelijk gemaakt.

Geschikte locaties

Burgemeester D’Haese beweert overigens dat andere locaties nooit als geschikt werden bevonden. “Op het moment dat de situatie in de zorg zeer precair was en de maximale capaciteit in zicht kwam, zijn we ook met uitbaters van andere Aalsterse locaties in overleg gegaan. Deze voldeden niet aan de vooropgestelde criteria en technische vereisten inzake onder meer infrastructuur en vloerbekleding”, aldus de Aalsterse burgervader.

Veel daadkracht ging van anderen niet uit terwijl wij in Aalst vooruit dachten met het welzijn van de patiënten als voornaamste bekommernis. Burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA)

Die wijst er ook op dat de keuze voor het zorghotel unaniem goedgekeurd werd door de Aalsterse gemeenteraad. “Ook door de partijgenoten van mijnheer De Waele. Sommigen kijken blijkbaar graag achteruit en geven onterecht commentaar, terwijl we in Aalst vooruit dachten en daadwerkelijk handelden met het welzijn van de patiënten als voornaamste bekommernis. Zowel patiënten als zorgverstrekkers zijn trouwens zeer lovend over de gemaakte keuze”, besluit die.

Hommeles

Eerder was het ook al hommeles tussen Aalst en de andere deelnemende gemeenten die eveneens financieel bijdragen aan het zorghotel. “Laat duidelijk zijn dat deze aanpak geen opdracht is van een gemeente of stad apart. Samen lukt dit sowieso beter en dat doen we ook. Het zou fijn zijn daarvoor ook de erkenning te krijgen wanneer onze initiatieven gecommuniceerd worden”, klonk het toen in persberichten die andere gemeenten, waaronder Geraardsbergen, uitstuurden na de talrijke verschijningen van de Aalsterse burgemeester in de media.