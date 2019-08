Kermisconcert en wielerwedstrijden KOEN MOREAU

29 augustus 2019

19u10 0 Erpe-Mere De harmonie van Erpe laat vrijdag 30 augustus letterlijk en figuurlijk van zich horen met een kermisconcert. Erpe Sportief organiseert op zaterdag 31 augustus en maandag 2 september wielerwedstrijden.

Het optreden van de harmonie is vrijdag om 20 uur op het dorpsplein ter hoogte van de parkeerplaatsen met ondersteuning van het instaporkest. Het concert bijwonen is gratis. De KSA zorgt naar goede traditie voor muziek en amusement in de Biertent en Erpe Sportief organiseert verschillende wielerwedstrijden. Daardoor geldt op zaterdag 31 augustus vanaf 18 uur tot 19.15 uur alsook op maandagnamiddag 2 september enkele rijrichting over het parcours.

Dat loopt via Rooseveltlaan, Erpedorp, Dorpsstraat (tussen Kleine Ommegangweg en Erpedorp), Kleine Ommegangweg, Lange Ommegangweg (tussen Kleine Ommegangweg en Merestraat), Merestraat (tussen Lange Ommegangstraat en Kloosterstraat), Groeneweg / Groendal (tussen Merestraat en Groeneweg), Groeneweg (tussen Jeruzalemstraat en Kouterstraat Haaltert), Groeneweg (tussen Kouterstraat (Haaltert) en Edestraat), Edestraat, Jeruzalemstraat (tussen Edestraat en Kerkhofstraat), Diepestraat (tussen Jeruzalemstraat en Broekstraat), Broekstraat, Doorsteekstraat, Nijverheidsstraat, Bergstraat (dus tegen de rijrichting) en Vijverstraat.