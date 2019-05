Kater ei zo na verzopen in werfput van Fluxys KOEN MOREAU

28 mei 2019

16u37 3 Erpe-Mere Dat een kat zeven levens heeft, werd dinsdag duidelijk bewezen in Erpe-Mere.

In de Kerkveldstraat in Mere sukkelde een kat in een werfput van Fluxys waarna het dier er niet meer uit geraakte. Het is niet duidelijk of het dier werd vergiftigd, in de put gedumpt was of zelf onvoldoende kracht had om uit de put te ontsnappen.

Die werfput vulde zich door de hevige regen. Gelukkig werd het half bewusteloos en onderkoelde dier tijdig opgemerkt, uit de put gehaald en door gemeentepersoneel naar een dierenarts gebracht. “Het betreft een niet gecastreerde kater van naar schatting twee à drie jaar oud die anders onvermijdelijk een gewisse verdrinkingsdood gestorven zijn”, vertelt dierenarts Jo Wijndaele uit Burst die het dier onderzocht en waar de kater momenteel op zijn positieven komt.