Kat beschoten in omgeving Kerkveldstraat Koen Moreau

25 maart 2020

Erpe-Mere Onverlaten hebben in de omgeving van de Kerkveldstraat in Mere een kat onder vuur genomen.

“Onze kat Mia kwam met schotwonden in rug en staart thuis en moest verzorgd worden bij de dierenarts”, vertelt Djille Van der Heyden. “Een kogel of projectiel ging dwars door haar start. Een andere liet een spoor van bijna 10 centimeter achter op haar rug, maar ondanks de pijn tijdens het verzorgen stelt ze het relatief goed.”

Kogels of dergelijke werden door de dierenarts niet teruggevonden. Of de poes het slachtoffer werd van een kattenhater of een coronaverveelde is niet geweten. Voor alle duidelijkheid: er zijn geen aanwijzingen dat dieren besmet kunnen worden door het coronavirus en het kunnen overdragen. De politie werd in elk geval verwittigd.