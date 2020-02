Kampenheuvel en Heerbaan onder de modder Frank Eeckhout

06 februari 2020

10u42 4 Erpe-Mere De Kampenheuvel in Borsbeke en de Heerbaan in Burst zaten donderdagochtend helemaal onder de modder.

Brandweerposten Sint-Lievens-Houtem en Aalst werden donderdagmorgen opgeroepen om het wegdek in de Heerbaan en de Kampenheuvel te reinigen. Dat zat volledig onder de modder. Automobilisten hadden ‘s ochtends via sociale media ook al opgeroepen om voorzichtig te rijden in beide straten. Door de modder lagen die er immers glad bij.