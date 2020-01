Judith en Koen maken van ’t Hoefijzer een Eet- en praathuis: "Deze kans was te mooi om te laten liggen” Koen Moreau

08u11 0 Erpe-Mere Op 2 januari heropent ’t Hoefijzer op het kruispunt van de Langemunt, Kortemunt en Dikkelindestraat de deuren als ‘Eet- en praathuis’. “We maken hier een totaal nieuwe start”, vertellen Judith Tenvooren en Koen Govaert.

Drie jaar geleden liet Judith zich opmerken door de overname van t’Aygems cafeetje. Op dat moment sprak ze de wens al uit om snacks te serveren. “Maar dat kwam er niet van”, vertelt ze. Vorig jaar nam haar partner Koen Govaert café ’t Hoefijzer over. Die nam daarvoor een jaar loopbaanonderbreking bij Audi, maar ging in september terug aan de slag. Sindsdien bleef het populaire café ’t Hoefijzer langs de Langemunt dicht.

Tot nu. Vanaf donderdag 2 januari maakt Judith er haar droom waar. “Tot mijn verdriet was ‘t ‘Aygems cafeetje niet geschikt om er een praat- en eetcafé met snacks van te maken, maar dat is hier wel het geval en ik grijp die kans dan ook met beide handen”, vertelt ze. ’t Hoefijzer van weleer zoals ruim in de streek gekend verdwijnt bijgevolg. “Maar in de plaats komt een gezellig Eet- en praathuis met plaats voor 42 personen.”

Ik heb altijd gedroomd om zelfgemaakt eten te serveren en deze locatie is daar perfect voor geschikt. Judith Tenvooren

Die kunnen op vrij uitgebreide kaart rekenen. “Met spaghetti, croque monsieur, lasagne, kaaskroketten, garnaalkroketten, vers gemaakte hamburgers, zelfgemaakte stoverij met Aaigems Bruin en zelfgemaakte balletjes in tomatensaus met frietjes hoop ik voor ieders smaak wat op tafel te kunnen zetten.” De prijzen blijven heel democratisch met prijzen tussen de 10 en 16 euro.

Op termijn komt er nog meer. “In de zomer wil ik zeker slaatjes aanbieden, maar ook barbecue en scampi’s zullen op specifieke momenten op het menu komen.” De openingsuren van ’t Hoefijzer worden wel sterk gelimiteerd. “Dinsdag en woensdag zijn onze sluitingsdagen, maar de overige dagen is onze keuken van 11 tot 21.15 uur open. Om 22 uur doen we het licht uit.”

Vaste klanten van ’t Aygems cafeetje moeten gelukkig niet panikeren. “Aan de openingsuren en service daar veranderen we niks.” Door de verhuis komen wel nieuwe en minder nieuwe gezichten terug aan de tap van dat café. “Gewezen uitbaatster Linda maakt opnieuw haar opwachting, Tim van het inmiddels gesloten café Komdalier aan het station van Burst, Nele en Koen worden daar de vaste gezichten. Bovendien zal ik daar zelf op woensdag te zien zijn en bedoeling is om dagelijks na het afsluiten van ’t Hoefijzer de oversteek te maken”, lacht Judith.