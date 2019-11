Jowan gaat 24 uur onafgebroken belotten en biljarten om geld in te zamelen voor onderzoek naar speekselklierkanker Koen Moreau

24 november 2019

09u28 4 Erpe-Mere In aanloop naar de warmste week bedacht Jo Callebaut van krantenzaak Joan langs de Gentsesteenweg in Erondegem een spelmarathon ten voordele van de vzw Salivam. Die vzw werd opgericht nadat bij Krista De Keyser uit Mere, de nicht van Jo, speekselklierkanker werd vastgesteld.

“En omdat verder onderzoek broodnodig is recycleerde ik als aanvulling op onze eerdere acties een goed idee van een vriend uit Aalst”, vertelt Jo. Van zaterdagochtend 30 november 10 uur tot zondagochtend 1 december 10 uur zal hij zijn speelse karakter bovenhalen in café De Klok aan de kerk van Erondegem en op die manier geld inzamelen zodat de vzw Salivam, dat is Latijns voor speeksel, een mooie som kan overmaken aan het Cancer Research Center Ghent (CRIG) van de Gentse universiteit.

“We hebben een spelerslijst opgesteld waarop geïnteresseerden kunnen aangeven welk uur ze willen komen meespelen voor de prijs van 10 euro.” Die lijst staat intussen al aardig vol. “Op sommige momenten zal mijn broer of nicht eveneens een speeltafel bemannen zodat zoveel mogelijk mensen gelijk kunnen spelen en sponsoren. Op die manier willen we met een mooie cheque arriveren op de Warmste Week in Kortrijk.”

De 24 uur zien er in elk geval niet eentonig uit. “Voorlopig zal ik minstens zes uur belotten, vijf uur biljarten, drie uur rummikub spelen en drie uur op de sjoelbak spelen.” Speciale voorbereidingen neemt Jo niet. “Als ik vroeg opsta en na een feestje eens heel laat ga slapen, is dat hetzelfde.” Trucjes toepassen zit wel in de planning. “Op de nachtelijkste en stilste uren zullen we sjoel- en pietjesbak spelen. Dat maakt voldoende lawaai en moet mij wakker houden”, knipoogt Jo.

Wie mee wil spelen met Jo kan dat nog laten weten in café De Klok of aan de Salivam-leden. “Voorlopig is er nog veel plek voor zondag van 3 tot 5 uur en van 7 tot 8 uur.” De eerste persoon die zich opgeeft voor een speeluur bepaalt welk spel gespeeld wordt. “En als ze geld geven sta ik open voor alles”, lacht Jo. Wie niet ingeschreven is, kan eveneens langs komen om Jo moreel en Salivam financieel te steunen. “We vulden een bokaal met kroonkurken en zoeken de persoon die het precieze aantal kan schatten. Wie dichtst in de buurt komt, wint een waardebon voor de grillhoeve of een bon geschonken door Bart De Vlieger.”

Meer info op de Facebookpagina ‘Salivam’.