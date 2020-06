Joris (42) fietst 12 uur voor Kom Op Tegen Kanker als eerbetoon voor overleden vader Koen Moreau

27 juni 2020

Erondegem Werkloos door de coronacrisis zocht en vond klassiek muzikant en dirigent Joris Derder uit Erondegem een nieuwe uitdaging. Zaterdag fietste hij quasi onafgebroken 12 uur aan een stuk op rollen.

“Aangezien ik momenteel technisch werkloos ben, vond ik de voorbije weken heel wat meer tijd om op de fiets te kruipen. Tijdens een van die fietstochten bedacht ik dat het mooi zou zijn om 12 jaar nadat mijn vader aan kanker overleed 12 uur onafgebroken op de fiets te zitten en me te laten sponsoren voor Kom Op Tegen Kanker”, vertelt de uit Lede afkomstige man. Toen hij zijn plannen bekend maakte, was er geen weg terug.

Doel1: 300 kilometer

En daardoor startte hij zaterdagochtend om 9 uur aan zijn avontuur voor de garagepoort van zijn huis in de Kuilstraat in Erondegem. “Heel wat mensen kwamen langs om me aan te moedigen en met 270 kilometer in de benen zal ik mijn opgelegd doel van 300 kilometer tegen 21 uur zeker halen”, aldus de man zaterdagavond omstreeks 19.30 uur.

Doel2: 2008 euro

Een ander doel dat eveneens vlot overschreden werd, was het vooropgestelde in te zamelen bedrag. “Ik ging voor 2008 euro, omdat in dat jaar mijn vader overleed, maar het werd intussen al een flink pak meer.” Voorlopig blijft de uitdaging een eenmalig ding. “Ik ben blij dat ik de uitdaging aanging, maar een keertje lijkt me voldoende.”

Meer beelden en info over de actie op de Facebookpagina ‘Ride around the clock’.