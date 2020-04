Jonge vrouw (23) en autistische broer (22) geïntimideerd en uitgemaakt tijdens fietstochtje: “En het is voor hem al zo moeilijk om te vatten waarom hij niet mag voetballen en niet naar school kan” Koen Moreau

18 april 2020

14u58 0 Erpe-Mere Een fietstochtje met haar autistische broer is vrijdagnamiddag op een sisser uitgedraaid voor de 23-jarige Joke Donckels uit Erpe-Mere. De jonge vrouw en haar broer werden tijdens een korte rustpauze lastig gevallen door twee veertigers. “Ik kreeg grove en seksistische opmerkingen toegeslingerd. Toen mijn broer wou reageren, stelden ze dat hij beter in een instelling opgesloten zou blijven. Hij heeft nadien urenlang geweend.”

Voor jongeren met een beperking zijn deze coronatijden allesbehalve evident. Zo ook voor een 22-jarige jongen met autisme uit Erpe-Mere. “Mijn broer kan heel moeilijk vatten wat er gebeurd. Hij begrijpt niet waarom hij niet op het pleintje mag voetballen of waarom hij niet naar school mag terwijl het geen vakantie is”, vertelt zijn zus Joke.

Zelf is zij aan de slag bij de zorginstelling Schoonderhage die volwassen personen met een mentale handicap opvangt en begeleidt. “En net daarom wil ik vertellen welk onwaarschijnlijk en harteloos verhaal ik vrijdagnamiddag samen met mijn broer meemaakte tijdens een fietstochtje in de buurt.” Die fietstochtjes – waarbij ze zowat elke 200 meter moeten uitrusten omdat de jongen ook last heeft van zijn benen - zijn omwille van de coronamaatregelen zowat de enige ontspanning die de jongen nog heeft. “Gelukkig gaat hij immens graag fietsen. Ik hoop dat dat na onze ervaring van vrijdag ook zo blijft.”

Mijn broer gaat immens graag fietsen. Hopelijk blijft dat na deze ervaring zo. Joke Donckels

Die ervaring was dan ook pittig. “Toen we in de Groeneweg vlakbij de wijk Groendal in Mere even wilden uitrusten op een bankje werden we lastiggevallen en geïntimideerd door twee veertigers met halfliterblikken bier”, vertelt Joke. Zelf kreeg ze heel wat verwijten en seksistische opmerkingen te slikken over haar korte short en naveltruitje. “Als vrouw onderga je zo iets wel vaker, maar een van de mannen kwam – ondanks de regels van social distance – naast ons op het bankje zitten tot hij zowat op mijn schoot zat.”

Vertrekken was evenmin een optie. “De andere bleef met zijn fiets toertjes rond ons maken. Toen we aanstalten maken om weg te gaan, versperden ze ons de doorgang.” Inwendig bevroor en kookte Joke tegelijk. “Maar omdat mijn broer zo een situatie helemaal niet kan inschatten probeerde ik kalm te blijven.” Toen haar broer toch onrustig werd en haar wou helpen, ontspoorde de situatie nog verder.

Bijzonder jammer dat hij dit - in een voor hem al zo rottige periode - moest meemaken. Joke Donckels

“Plots richten ze hun aandacht op hem. Hij werd verweten en kreeg te horen dat mensen zoals hij beter in een instelling werden gehouden.” Uiteindelijk werden Joke en haar broer ‘gered’ doordat er andere wandelaars aankwamen en de mannen afdropen. Thuis kwamen nadien de emoties los. “Mijn broer heeft serieus geweend en dat verdient hij echt niet. Mensen met een beperking zijn de meest oprechte mensen die er zijn. Zij liegen en bedriegen niet. Het is echt jammer dat hij nu ook dit in deze voor hem al bijzonder rottige periode moest meemaken.”

Wie de volwassen mannen waren, is niet duidelijk. “Ik had ze nog nooit gezien, maar we gaan ons ook niet laten afschrikken. De komende dagen zullen we opnieuw onze vertrouwde fietstochtjes maken, maar uit veiligheid zal dan wel steeds nog een andere broer mee gaan.”