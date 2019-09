Jonge startup Mealhero gaat in zee met Wim Ballieu: tijdelijk ‘Balls & Glory’ voor de stoomkoker Koen Moreau

08 september 2019

15u34 2 Erpe-Mere Het smaakpallet van de jonge startup Mealhero om met een speciaal stoomtoestel, diepvriesingrediënten en een eigen app de sleur van het tijdrovende koken te doorbreken, is deze maand net iets uitgebreider dan gewoonlijk.

Dankzij een samenwerking met Wim Ballieu zijn er nu tijdelijk twee ‘Mealhero loves Balls & Glory’-menu’s te krijgen. “Een leuk gevolg van enkele toffe babbels en een uniek tijdelijk concept dat hélemaal Mealhero, maar ook hélemaal Balls & Glory is”, vertelt Jeroen Spitaels van Mealhero uit Erpe-Mere.

Na heel wat testen werden uiteindelijk twee tijdelijke menu’s gelanceerd: gehaktbal drie kazen met tomatensaus en stoemp van spinazie enerzijds, en Gehaktbal van kip, truffel, champignons met vol-au-ballekes saus en groentenstoemp anderzijds. “En die pop-up menu’s zijn enkel te krijgen zolang de voorraad strekt. Op is op”, waarschuwt Spitaels.

Intussen gaat het bijzonder snel met het bedrijfje dat in het najaar van 2018 van start ging. Na amper vier maanden leverde Mealhero al duizend maaltijden per week. “En sinds dan zijn we elke vier maanden verdubbeld waardoor we intussen al meer driemaal groter zijn dan bij onze start.” Een snelle groei die hier en daar voor problemen zorgt. “Onze keuken moet continu bijbenen om alles op tijd klaar te krijgen en onze superdiepvries is al enkele keren uitgebreid qua capaciteit.”

Het Mealhero-team is intussen dubbel zo groot als bij start. “En we blijven enthousiaste en hongerige mensen zoeken om onze groei aan te kunnen.” Meer info over de stoomkoker, de maaltijden en de vacatures: www.mealhero.be.