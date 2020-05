Jonge motorrijder in levensgevaar na zwaar ongeval in Erpe-Mere Koen Moreau

24 mei 2020

Bambrugge/Aspelare Een twintiger uit Aspelare (Ninove) is zondagochtend in Erpe-Mere levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar ongeval met zijn motor. De man reed in op een wagen die de steenweg kwam opgereden.

Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur op de Oudenaardsesteenweg vlakbij restaurants De Kleine Waarheid en Die Volstruis in Bambrugge. Een bejaarde vrouw uit Burst reed na een bezoek aan bakkerij Lieven de steenweg terug op richting Vijfhuizen. Op hetzelfde moment kwam de twintiger met zijn motor aangereden vanuit Burst. Volgens ooggetuigen probeerde de motard de wagen nog te ontwijken, maar raakte hij die toch op de neus.

De klap was enorm. De motorkap werd volledig weggeduwd en de motor belandde langs de kant van de weg op een oprit. De onfortuinlijke motorrijder schoof nog een tiental meters verder richting Vijfhuizen. Buren die het ongeval hoorden gebeurden troffen de man bij bewustzijn aan. “Hij was helder en we konden met hem praten tot de hulpdiensten arriveerden.” Toen ambulanciers en MUG-team de verzorging startten zakte de man langzaam weg. Pas om 9.30 uur was de motard voldoende stabiel voor transport naar het ziekenhuis.

“De motorrijder is in levensgevaar. De chauffeur van de wagen raakte licht gewond, maar werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht”, aldus commissaris Luc Backaert van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede. Om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen werd een verkeersdeskundige opgeroepen. Door het ongeval bleef de drukke Oudenaardsesteenweg lange tijd afgesloten voor alle verkeer.

In november vorig jaar gebeurde iets verderop ook een zwaar ongeval met een motorrijder.