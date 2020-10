Jonge chauffeur parkeert wagen in Sint-Annakapel: rijbewijs ingehouden Koen Moreau

11 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Bambrugge Een jonge chauffeur is zondagmorgen in Bambrugge (Erpe-Mere) met een zware BMW ingereden op een kapelletje voor de Heilige Anna. Het gebouwtje raakte zwaar beschadigd, maar de chauffeur bleef als bij wonder ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 4 uur ’s morgens op de kruising van de Katstraat met Bambruggedorp. De jonge bestuurder reed met zijn wagen in de Katstraat van aan de Delhaize richting Prinsdaal toen hij de flauwe bocht in de weg vlak voor de kruising met Bambruggedorp miste en rechtdoor de kapel in reed. De klap was bijzonder hard en het voorste deel van kapel stortte in.

De chauffeur, die nog niet erg lang zijn rijbewijs had, kon op eigen kracht zijn wagen verlaten. Hij bleef ongedeerd. Zijn rijbewijs werd wel onmiddellijk voor vijftien dagen ingehouden. De brandweer ruimde de brokstukken van de weg, maar het is duidelijk dat na de herstelwerken noodzakelijk na beschadigingen bij de riolerings- en wegenwerken, bezegeld met een her inzegening in 2008, een nieuwe restauratie zich opdringt voor de belangrijkste kapel van het dorp.

De Heilige Anna - moeder van de Maagd Maria en beschermster voor huisvrouwen, weduwen, grootouders, moeders en vrouwen die moeilijk zwanger kunnen raken – wordt in Bambrugge al vele jaren vereerd. Jaarlijks is er een ommegang waarbij het beeld van de Heilige Anna wordt rondgedragen en jaarlijks is er op 21 juli de Sint-Anna paardenommegang. De lokale parochiezaal heet eveneens Sint-Annazaal en er bestaat een smakelijk ‘Annaken’-biertje.