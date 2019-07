Jonge BMX-ster Julie (11) gewond na val tijdens Wereldkampioenschap KOEN MOREAU

29 juli 2019

17u21 0 Erpe-Mere De 11-jarige BMX-kampioene Julie Geers uit Erondegem beleeft een ontgoochelende zomer met verschillende valpartijen tijdens kampioenschappen.

Tijdens het Wereldkampioenschap BMX in Zolder het voorbije weekend kwam de jonge atlete pijnlijk ten val. Daarbij liep ze een barstje in het staartbeentje op. Begin juli kwam de atlete ook al ten val toen ze tijdens de finale van het Europees Kampioenschap BMX in Letland op podiumkoers lag. Na haar vierde plaats op het WK vorig jaar op het parcours van Baku in Azerbeidjan, vlakbij de Kapische zee, stelt het meisje nu al haar hoop op het Wereldkampioenschap van 2020 in Houston, USA.