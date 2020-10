Johanna ‘Hanni’ Smet viert 100ste verjaardag: “Dankzij een rustig leven, kaas en melk” Koen Moreau

02 oktober 2020

19u51 0 Erpe In zaal Paloken in Erpe vierden de drie dochters en zes zonen van Johanna ‘Hanni’ Smet op 2 oktober de honderdste verjaardag van hun moeder.

Een gezegende leeftijd die volgens de vrouw zelf te danken is aan “een rustig leven, kaas en melk.” Nochtans arriveerde de vrouw, dochter van een Vlaming en een Nederlandse kort na de Tweede Wereldoorlog vanuit het Dokkum in Friesland in België omdat ze als oudste van dertien - met negen zussen en drie broers waarvan er vandaag maar vier meer leven - zo beter de naoorlogse hongerellende kon ontsnappen.

Het zorgde er voor dat ze haar echtgenoot, verzekeringsmakelaar Frans Van Moorter van aan de Vijfhuizen in Erpe, in Beveren ontmoette. Het begin van een mooie romance en een gezin met drie dochters en zes zonen waarvoor Johanna, roepnaam ‘Hanni’ omdat haar Vlaamse vader de naam van zijn schoonmoeder Jansje niet kon doorgeven wegens niet in de lijst van toegelaten voornamen.

Na het overlijden van haar man in 2004 trok de vrouw naar de serviceflats in Erpe en daar woont ze nog steeds grotendeels zelfstandig. En dat heeft ze naar eigen zeggen te danken aan haar Nederlandse roots waarbij dagelijks kaas en melk op het menu staan. Blijkbaar het geheim om honderd jaar te worden.