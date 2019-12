Jo, Ann, Krista en Linda speelden 25 uur onafgebroken om onderzoek naar speekselklierkanker te steunen Koen Moreau

01 december 2019

16u16 0 Erpe-Mere Van zaterdagochtend 10 uur tot zondagochtend 11 uur waren vier mensen onafgebroken in de weer in café De Klok in Erondegem. Al die tijd werd gebiljart, gekaart of een ander spel gespeeld met slechts één doel: geld inzamelen voor de vzw Salivam.

Met de ‘24 uur van Jowan’ zamelde Jo Callebaut, uitbater van de krantenzaak langs de Gentsesteenweg in Erondegem, geld in voor het onderzoek naar speekselklierkanker. Een onderzoek dat de familie van Jo nauw aan het hart gaat nadat bij nicht Krista De Keyser de ziekte werd vastgesteld en zij zelf de vzw Salivam oprichtte.

“Tijdens de warmste week hoor je tal van initiatieven voor kankeronderzoek de revue passeren, maar voor speekselklierkanker werd niks gedaan. Om daar verandering in te brengen, richtte ik zelf de vzw Salivam, Latijn voor speeksel, op”, vertelt Krista.

Omdat er nergens acties voor speekselklierkanker gebeurden, richtte ik zelf de vzw Salivam op Krista De keyser

24 uur spelen

Samen met haar man, neven Jo, Paul en Dirk en hun partners werden intussen al verschillende acties georganiseerd. Zo ook het voorbije weekend met de ‘24 uur van Jowan’. Een understatement. “De 24 uur zijn er uiteindelijk 25 geworden omdat iemand heel graag wou meespelen, maar absoluut niet vroeger kon en als je dan toch bezig bent…”, knipoogt Jo.

Een groot probleem werd de uitdaging niet. “Ik heb bewust geen alcohol gedronken en kon me perfect actief houden. Enkel het overschakelen tussen verschillende kaartspelen was best moeilijk.” Leukste moment was het pitjesbak spelen tijdens de nachtelijke uren. “Dat was enorm plezant.” Profiteren van de vermoeidheid om Jo te kloppen zat er overigens niet in. “Ik heb al die tijd degelijk mijn mannetje kunnen staan, al moet ik wel toegeven dat ik al betere momenten gekend heb”, verklapte Jo aan het einde.

Het overschakelen van wiezen naar belotten en omgekeerd was bijzonder moeilijk Jo Callebaut

940 euro

Hij was overigens niet de enige die al die tijd actief bleef. Cafébazin Linda bleef al die tijd eveneens in het getouw en ook Jo’s vrouw Ann en nicht Krista bleef al die tijd aan het spelen. Die laatste was na afloop heel enthousiast en tevreden. “Ik ben ook niet ziek hé. Tenminste als je even buiten beschouwing laat dat mijn lichaam vol kanker steekt”, vertelde ze.

De actie leverde een mooie cent op. “Iedereen die meespeelde met ons betaalde 10 euro. Dat leverde uiteindelijk 940 euro op, maar er was ook nog een loterij. De totale opbrengst daarvan kennen we nog niet.”

Jo ging overigens niet meteen slapen. “Dat zou mijn ritme volledig in de war brengen. Ik ga vanavond slapen en hoop maandagmorgen om 6 uur op tijd wakker te zijn om mijn krantenwinkel te openen”, besloot hij.

Het eindresultaat:

Biljart: 28 spelletjes

Rumikub: 40 spelletjes

Wiezen: 40 spelletjes

Belotten: 18 spelletjes

Sjoelbak: 3 spelletjes

Pietjesbak: 8 spelletjes

Totaal: 137 spelletjes